Diyarbakır'da tarımsal sulamaya yönelik çalışmalar devam ediyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da tarımsal sulamayla ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkılıyor. Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım Şebeke Yapımı İkmali işinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Söz konusu çalışmaların tamamlanmasıyla 188 bin 691,8 metre uzunluğundaki CTP ve HDPE borular ile toplam 60 bin dekar tarım alanının sulanmasının sağlanacağını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 28 kilometre HDPE ve 13 kilometre CTP boru döşenen bu işe ait fiziki gerçekleme yüzde 35'e ulaştı. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla yöre çiftçisine yıllık 360 milyon lira gelir artışı sağlayacak."

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