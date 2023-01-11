Diyarbakır'da vatandaşlara yönelik organik sebze üretilecek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesince ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik organik sebze üretilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Üçkuyu Mahallesi'nde 30 bin metrekare alanda inşa edilen Nev Bahçe Parkı Sebze ve Çiçek Üretim Serasında vatandaşlara yönelik domates, soğan, roka, maydanoz ve marul yetiştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat, ürünlerin ayrıca tesiste salça, reçel, turşu gibi ürünlere dönüştürüleceğini belirtti.

Elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağını dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Serada hem üretim yapıyor hem de üretici kadınlarımızı istihdama kazandırıyoruz. Kadın üreticilerimiz tarafından sebze ve çiçek üretim serasında üretmeye başladığımız organik domates, soğan, roka, maydanoz, marul gibi ürünleri daha sonra konserve ürünlere dönüştüreceğiz. Ayrıca seramızda fesleğen ve fide de yetiştirmeye başlayacağız. Fidelerimizi de ilçede üretim yapan çiftçilere ücretsiz dağıtılacak."

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