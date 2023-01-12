Diyarbakır'da yalnız yaşayan yaşlılar "gönül timi"nin yolunu gözlüyor

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DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da Bağlar Kaymakamlığınca hayata geçirilen "Gönül Timi" projesi ile yaşlıları evinde ziyaret eden ekipler, günlük ihtiyaçlarını karşıladıkları kişilere can yoldaşı da oluyor.

Bağlar'da yalnız yaşayan ileri yaştaki vatandaşların ihtiyaçlarına çare olmak için Kaymakam İsmail Pendik tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 20 ekip oluşturuldu.

Ekipler, yaptıkları hane ziyaretleri ile ilk etapta yalnız yaşayan 720 yaşlıyı belirledi.

Bu kişilerin evlerine haftanın belirli günlerinde giden ekipler, genel temizlik ile yemek yapıyor, soba yakıyor, onların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ekipler ayrıca demledikleri çay eşliğinde sohbet ettikleri yaşlıların yalnızlığını da gideriyor.

Yaşlı çınarlar gönül timinin evlerine gelecekleri zamanı heyecanla bekliyor.

- "Onlara evlat, arkadaş oluyoruz"

Ekiplerle ziyaretlere katılan proje koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, yaşlıların kurulan bu gönül birlikteliğinden mutluluk duyduğunu söyledi.

"Teyzelerimizin, amcalarımızın evlerine giderek, onların yalnızlığını gideriyoruz. Onlara yoldaş, arkadaş oluyoruz. Asli görevlerimiz de var. Bunlar evleri temizlemek, yemek yapmak. Onlara evlat, arkadaş oluyoruz." diyen Çetin, bu ziyaretlerle onların dualarını aldıklarını belirtti.

Yaşlıların kendilerini dört gözle kapıda, pencerede beklediğini anlatan Çetin, "Bir araya geldiğimizde hem biz mutlu oluyoruz hem de onlar çok mutlu oluyor." dedi.

Çetin, "Kaymakamımız İsmail Pendik'in de onlara baston hediyesi var. Kış mevsiminde dışarı çıktıklarında kayıp, düşmesinler diye." ifadelerini kullandı.

Gönül timinde yer alan Şemle Demir de projenin asıl amacının yüreklere dokunmak olduğunu belirtti.

Projede yer almaktan mutluluk duyduğunu aktaran Demir, "Merhamete dayalı bir iş. Yaşlılarımızın duası, güler yüzü beni çok mutlu ediyor. Yorgunluk hissetmiyorum. Kolay bir iş değil ama onları mutlu edince o yorgunluk üzerimizden kalkıyor." diye konuştu.

- "Bana güler yüzle bakmaları yeter"

Eşini 30 yıl önce kaybeden ve çocuklarını evlendirdikten sonra yalnız yaşayan 63 yaşındaki Ziynet Zincirli, gönül timinin geleceği günü heyecanla beklediğine işaret ederek, "Temizlik yapıyoruz, onlarla konuşuyoruz, gülüyoruz, ana ve evlat gibi olmuşuz. İyi ki geldiler, bana arkadaş, evlat, yoldaş oldular. Her şey para, iş, yemek değil. Bana güler yüzle bakmaları yeter. Ben onlardan memnunum, Allah da onlardan memnun olsun." dedi.

Eşi 4 yıl önce vefat eden 73 yaşındaki Güllü Balta da kendisine destek olan, yalnızlığını gideren ekiplere teşekkür ederek, "Allah onlardan razı olsun. Gelip, bana çay yapıyorlar, evimi temizliyorlar, yardım ediyorlar." ifadesini kullandı.

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