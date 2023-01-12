Bağcılar Mahallesi'nde yol ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesinde yol ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Mahallesi'nin çehresi yapılan hizmetlerle değişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesine 45 ayda 10 park kazandırıldığını belirtti.



Bağcılar Mahallesinde Millet Bahçesi ve yeni yapılan yollarla büyük bir değişim yaşandığını aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:



"Bağcılar Mahallesi'nde ulaşımı rahatlatacak ve gelecek yıllarda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçecek adımları atmaya devam ediyoruz. Cadde ve sokaklarda yeni yol kazandırma ve asfaltlama çalışması yapıyoruz. Yeni yaşam alanlarının inşa edilmesiyle yeni yol yapma ve asfaltlama ihtiyacı sürekli büyüyor. Belediye olarak bu ihtiyaca cevap vermek adına ciddi bir gayretimiz var. Yaz kış demeden her koşulda sahada gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bağcılar, modern mimarisi, çevre düzenlemesi, park ve yeşil alanları ile güzel bir mahalle haline geldi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.