Bağlar Kaymakamı Pendik'e ödül

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kaymakam İsmail Pendik'e İçişleri Bakanlığı tarafından "üstün hizmet ödülü" verildiğini, bu nedenle kendisini tebrik ettiğini bildirdi.



Beyoğlu, İçişleri Bakanlığınca düzenlenen törende 10 Ocak İdareciler Günü'nde Bağlar Kaymakamı Pendik'in üstün hizmet ödülüne layık görüldüğünü belirtti.



Bu ödülün ilçede de sevinçle karşılandığını aktaran Beyoğlu, şunları kaydetti:



"2022'nin ağustos ayında göreve başlayan Kaymakam İsmail Pendik, yaptığı hizmetler ve halkın gönlünü kazanmaya yönelik çalışmalarıyla bu ödülü sonuna kadar hak etti. Birlikte Bağlar halkına hizmet etmekten kıvanç duyuyoruz. Bağlar'a çok daha büyük hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.