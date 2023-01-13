Diyarbakır'da UKOME toplantısı yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2023 yılı ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye toplantı salonunda Genel Sekreter Abdullah Çiftçi başkanlığında yapılan toplantıya, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı ve ilgili birim yetkilileri katıldı.

Kentin ulaşım sorunlarına ilişkin gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, gündemdeki konular oylanarak karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.