Diyarbakır'da üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce durdurulan C.B'nin (38) üst aramasında yaklaşık 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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