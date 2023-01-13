Diyarbakır Dicle Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmalar sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Atıksu Arıtma Tesisinde çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve İLBANK ortaklığıyla Dicle ilçesinde projenin kaba inşaat çalışmasını yürüten ekipler, havalandırma havuzlarının temel betonunu dökme işlemini gerçekleştiriyor.
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi çalışmaları inceleyerek teknik personelden bilgi aldı, işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tutşi, yeraltı ve tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla ilçelerde atıksu arıtma tesisleri yapıldığını belirtti.
Tesisin canlıların yaşamını tehdit eden su kirliliğinin önüne geçilmesi açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren Tutşi, "Arıtma tesisi sayesinde bölgenin en büyük su kaynağı olan Dicle Nehri'nin kirlenmesi önlenecek. Arıtılan suyun deşarj edilmesi sağlayacak, projede tarım arazileri de kirli sudan korunmuş olacak." dedi.