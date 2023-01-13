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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden peyzaj çalışması

AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden peyzaj çalışması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle Üniversitesi sınırlarında yer alan Hayati Avşar Caddesi'nde yürütülen peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, daha yeşil bir kent için refüj ve kavşaklarda peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Hayati Avşar Caddesinde çiçek sökümü, toprak takviyesi gibi işlemleri tamamlayan ekipler, alanı bitki dikimine hazır hale getirdi.

Hazırlık aşamasından sonra caddede farklı renklerde 36 bin kışlık menekşe ile 12 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu, 270 kilogram çim tohumu serildi.

Ekipler, kış aylarında 1 milyon 200 bin mevsimlik çiçek dikimi hedefiyle başlattığı çalışmaları kentin farklı refüj ve kavşaklarında sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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