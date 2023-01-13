Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden peyzaj çalışması

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Dicle Üniversitesi sınırlarında yer alan Hayati Avşar Caddesi'nde yürütülen peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, daha yeşil bir kent için refüj ve kavşaklarda peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Hayati Avşar Caddesinde çiçek sökümü, toprak takviyesi gibi işlemleri tamamlayan ekipler, alanı bitki dikimine hazır hale getirdi.

Hazırlık aşamasından sonra caddede farklı renklerde 36 bin kışlık menekşe ile 12 bin lale soğanı toprakla buluşturuldu, 270 kilogram çim tohumu serildi.

Ekipler, kış aylarında 1 milyon 200 bin mevsimlik çiçek dikimi hedefiyle başlattığı çalışmaları kentin farklı refüj ve kavşaklarında sürdürüyor.

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