Diyarbakır'da dereceye giren sporculara ödülleri verildi

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DİYARBAKIR (AA) - Yenişehir Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya, Avrupa ve Türkiye müsabakalarında başarı elde eden sporcular için belediyede ödül gecesi düzenlendi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, belediye yetkilileri, antrenör ve sporcuların katıldığı etkinlikte sporculara ödülleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, imkan verilen gençlerin büyük başarılara imza attığını belirtti.

Sporculara destek olmayı sürdüreceklerini dile getiren Beşikci, şunları kaydetti:

"Belediyemiz adına sporcu kardeşlerimizin heyecanını ayakta tutmak, onların motivasyonuna katkıda bulunmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendi. En büyük yatırımlarımızı gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve engellilerimize aktardık. Sporcularımızın başarıları bizleri motive eden bizi ayakta tutan değerlerdir. Diyarbakır gençleri kendilerine imkan verildiğinde neleri başarabileceğini her seferinde bize gösterdi. İnşallah gençler spor faaliyetleri açısından veya hayatınızın diğer noktalarında çok daha büyük başarılara imza atacak."

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