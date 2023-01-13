Diyarbakır'da 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 13 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında merkez Kayapınar ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "yağma" suçundan hakkında 13 yıl 10 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ş. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.





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