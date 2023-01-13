Dicle Elektrik, Enerji Verimliliği Haftası'nda öğrencilere enerji tasarrufunu anlattı

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DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ yetkilileri, Enerji Verimliliği Haftası'nda sorumluluk bölgesindeki illerde öğrencilere enerji tasarrufunu anlattı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, dağıtım bölgesinde yer alan tüm illerde etkinlikler düzenlendi.



Etkinliklerde enerji tasarrufunun önemine dikkat çekilerek, bu konuda bireysel olarak dikkat edilmesi gerekenler öğrencilerle paylaşıldı.



Bu kapsamda, Diyarbakır'da Okyanus Koleji'nde öğrenim gören bir grup öğrenci öğretmenleri ile birlikte Dicle Elektrik'i ziyaret ederek şirketin çalışma ve faaliyetini öğrendi.



Genel müdürlük binasında bulunan konferans salonunda da elektrik mühendisi Mizgin Zümrüt tarafından öğrencilere elektrik tasarrufu hakkında bilgiler verildi, enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceği vurgulandı.



Öğrenciler daha sonra da SCADA merkezini ziyaret etti. Operasyonel Teknolojiler Müdürü Hüseyin Kırşan da sistemin işleyişini öğrencilere anlattı.



Dicle Elektrik Müşteri Memnuniyeti Merkezi (3M) çalışanları, Mardin'de de bazı okulları ziyaret etti.



Ziyaret sırasında 3M çalışanları tarafından enerjinin nasıl daha verimli kullanılabileceği hakkında sunum yapıldı. Sunumda yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, elektrik ve su israfı ile enerjide dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekildi.

Dağıtım bölgesinde yer alan Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Siirt’te de ilköğretim okullarının da aralarında bulunduğu eğitim kurumları ziyaret edildi. Ziyaret sırasında öğrencilerle enerji verimliliği konusunda ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.





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