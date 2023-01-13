Diyarbakır'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su başkanlığında Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda, sürdürülebilir tarımsal su kullanımının planlanması, kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde de gerekli tedbirlerin alınması, kriz döneminde etkin mücadele programı uygulayarak kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alındı.

Vali Ali İhsan Su, kuraklığın olası etkilerinin azaltılması ve etkin bir mücadele programının uygulanması için İl Kriz Merkezince atılacak adımların kararlaştırıldığını aktardı.

Toplantıda Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Arslan, Meteoroloji 15. Bölge Müdürü Dursun Bozkurt ile kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile oda ve birlik başkanları da yer aldı.

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