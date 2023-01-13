Diyarbakır Valisi Su, Çelik Kanatlar Camisi'nin açılışını yaptı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Jandarma Hava Grup Komutanlığı Kışlası'nda yapımı tamamlanan Çelik Kanatlar Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Vali Su, güzel bir hizmetin daha Diyarbakır'a kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çelik Kanatlar Camisi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Su, caminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu dua etti, caminin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Jandarma Hava Grup Komutanı Jandarma Pilot Albay Ramazan İlker Tekin ve yetkililer katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.