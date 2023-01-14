Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Salat Mahallesi'ne toplu taşıma hizmeti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), vatandaşlardan gelen talep üzerine 16 Ocak itibariyle Bismil ilçesinin Salat Mahallesi'ne otobüs seferlerine başlıyor.
DBB'den yapılan açıklamaya göre, Uaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla oluşturduğu ulaşım ağı hizmet vermeye devam ediyor.
Ulaşım Daire Başkanlığı, talepler üzerine bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilemeyen Salat Mahallesi'ne hizmet vermek için "Diyarbakır Batı İlçe Otogarı-Bismil-Salat Mahallesi" arasında yeni güzergah düzenledi.
Güzergahta, 16 Ocak itibariyle günde 2 sefer toplu taşıma hizmeti verilmeye başlanacak.