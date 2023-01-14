Diyarbakır'da su kanalında çamurlu sularda oynaşarak koşturan yaban domuzları görüntülendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde su kanalında çamurlu sularda koşuşturdukları görülen yaban domuzu sürüsü, köylülerin cep telefonuna yansıdı.



Bismil ilçesinin Gedikbaşı Mahallesi'nde dün köylüler sulama kanalının içinde yaban domuzu sürüsü gördü.

Köylüler, çamurlu sularda oynaşıp koşuşturan yaban domuzlarını cep telefonuyla görüntüledi.



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