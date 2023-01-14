Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

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DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1230'uncu gününde devam ediyor.

Fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarının yolunu gözleyen annelerden Bedriye Uslu, oğlu Mahmut için oturma eylemi yaptığını söyledi.

Oğlunun kandırılarak dağa gönderildiğini belirten Uslu, oğluna yaklaşık 13 yıldır hasret olduğunu dile getirdi.

Evladını çok özlediği ifade eden Uslu, "Mahmut'umu almadan bu çadırı terk etmeyeceğim. Bizi perişan ettiler, ağlamaktan gözlerimizde yaş kalmadı. Ne hakları vardı bize bunu yapmaya. PKK hem Kürtlerin hem de Türklerin ciğerini yaktı." dedi.

Oğlunun teslim olmasını isteyen Uslu, "Mahmut'um eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel güvenlik güçlerine, devletimize, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim ol. Eve gel, bu çilemiz, hasretimiz bitsin." ifadelerini kullandı.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'a kavuşma ümidiyle başladığı evlat nöbetinin 4. yılına girdiğini belirtti.

Eylemlerinde kararlılık vurgusu yapan Biçer, şöyle konuştu:

"Çocukların gittiği adres burasıdır. Buradan gitmeyeceğiz. Kızım gelse dahi bu çadırı terk etmeyeceğim. Diğer çocuklar için de mücadele edeceğim. Hepsi bizim çocuklarımız."

Biçer, kızı Gülcan'a teslim olması çağrısında bulundu.

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