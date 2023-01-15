Diyarbakır merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Huzur Alan Projesi" kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık yapan suç grubuna yönelik 3 ay süren teknik takip sonucu Diyarbakır ve İstanbul'da "Turnusol" adıyla bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, cep telefonları, bilgisayar hard diskleri, SIM kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

- Kağıt fabrikası kurup, karton üretimi yapmışlar

Yakalanan şüphelilerin önce kağıt fabrikası kurup, bir süre kağıt ve karton üretimi yaptıkları, çok fazla sipariş aldıkları, sipariş ücretlerini alıp, ortadan kayboldukları belirlendi.

Şüphelilerin üretim videoları çekip, tanıtım görselleriyle müşterilere güven verdikleri, 38 ayrı olayda 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları, haksız kazancı farklı kişilere ait hesaplara yatırıp, başka hesaplara havale ederek, izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan farklı kişiler banka ATM'lerinden ve farklı hesaplardan para çekerken görüntülendi.



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