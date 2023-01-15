Kayapınar Kaymakamı Karaman'dan şehit ve gazi ailelerine ziyaret

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, şehit Vedat Ulu ile gazi Murat Demir'in ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Kayapınar ilçesinde yaşayan şehit ve gazilerin ailelerini evlerinde ziyaret eden Karaman, “Sizler devletimizin, milletimizin emanetisiniz. Devlet olarak şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kapımız ve telefonumuz 24 saat sizlere açık." dedi.



Ailelerin taleplerini dinleyen Karaman, şehitlere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır ve sağlıklı bir yaşam diledi.

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