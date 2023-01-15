Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri denetim yaptı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi zabıta ekiplerince market, fırın ve okul kantinlerinde denetim yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla zincir marketlerin de yer aldığı gıda tedarikçilerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde etiket ve gramaj kontrolü yapıldı, okul kantinleri hijyen ve kalite denetiminden geçirildi.



Tespit edilen ihmaller için yasal süreç başlatıldı, işletme sahiplerine uyarıda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu, halkın mağdur edilmesine yönelik tutum ve davranışlara müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.



Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Niyetimiz ceza vermek değil, vatandaşlarımızın mağdur edilmesinin önüne geçmektir. İşini doğru yapan esnafa saygımız sonsuz. Bu çalışmalarla aynı zamanda işini düzgün yapan ahlaklı ve prensipli esnafımızı da koruyoruz. Kimsenin vatandaşlarımızı mağdur etmeye hakkı yok. Denetimlerimiz kararlı bir şekilde devam edecek."

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