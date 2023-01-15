Diyarbakır'da kedi "Tarçın"ın midesinden endoskopiyle dikiş iğnesi çıkarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde "Tarçın" isimli kedinin midesinden endoskopiyle dikiş iğnesi çıkarıldı.

Diyarbakır'da yaşayan Yonca Bulur, yaklaşık bir yıl önce sahiplendiği kediyi evinde ailesiyle büyütmeye başladı. Bulur, "Tarçın" ismini verdiği kedisinin dikiş iğnesi yuttuğunu fark etti.

Bulur, zaman kaybetmeden kedisini DÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü.

Yapılan kontrolde, "Tarçın"ın midesinde 5 santimetre uzunluğunda dikiş iğnesi tespit edildi. Midesinden endoskopiyle dikiş iğnesi çıkarılan kedi, sağlığına kavuştu.

DÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Yayla, AA muhabirine, hastaneye daha çok kedilerin getirildiğini, bunları tedavi edebilmek için bütün imkanlara sahip olduklarını söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde Diyarbakır'da kedi besleyen kişi sayısının oldukça yükseldiğini anlatan Yayla, bu nedenle hastaneye getirilen kedi sayısında da artış olduğunu belirtti.

Bütün evcil hayvanlara müdahale ettiklerini bildiren Yayla, şöyle devam etti:

"Tarçın da dikiş iğnesi yutmuş. Bu durum kedi sahibi tarafından fark edilmiş. Hızlı bir şekilde hastanemize getirdiler. İlk yaptığımız tetkiklerde kedinin midesinde dikiş iğnesini belirledik. Kedinin midesinden endoskopiyle rahat bir şekilde dikiş iğnesini çıkardık. Dolayısıyla bir ameliyat yarası gerektiren bir durum olmadan kediyi taburcu ettik. Kedide başka bir komplikasyon gelişmedi ve sağlığına kavuştu."

"İğneyi yuttuğu fark edilmeseydi kedide kusma ve sindirim sistemi şikayetleri başlayacaktı. Mide duvarlarını ya da bağırsaklara zarar vererek kediyi ölüme kadar götürebilirdi." ifadelerini kullanan Yayla, hayvan sahiplerinden evde besledikleri hayvanlarının oyuncak, iğne ya da başka bir cisim yutmaları halinde hemen hastaneye başvurmalarını istedi.



Yonca Bulur da kedisini sağlığına kavuşturan sağlık personeline teşekkür ederek, "Müdahalenin ardından kedimiz eski haline döndü. Yemesi, içmesi her şeyi normal. Keyifli, oyunlarını oynamaya devam ediyor. Buraya getirmeseydik ölebilirdi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.