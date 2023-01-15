Diyarbakır'da "Uyanış Gençlik Tenis Turnuvası" başlayacak

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla "Uyanış Gençlik Tenis Turnuvası" düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca "Uyanış Gençlik" mottosuyla yapılacak turnuvada gençler ve çocuklar yeteneklerini sergileyecek.

Sporcular, turnuvaya "8-10", "10-12", "12-14" ve "14-18" yaşları olmak üzere 4 kategoriden katılabilecek.

Turnuvaya başvurmak isteyen sporcular, Kayapınar ilçesinde bulunan "75 Kapalı Kortlar"da kayıt yaptırabilecek.



İşlemlerini tamamlayan katılımcılar, antrenmanlarını aynı yerde yapabilecek.

Turnuvaya son başvuru 19 Ocak'ta. Turnuva 20 Ocak'ta ilk müsabakayla başlayacak.

Sporcular için her yaş kategorisine göre turnuvalar düzenlenecek ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek.

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