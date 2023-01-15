DBB sporcuları atletizmde dereceye girdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 14 Ocak'ta Adana'da düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası'nda atletizmde Türkiye dereceleri elde etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek DBB Spor Kulübüne kazandırılan sporcular başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Süleyman Kılınç, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası'nda erkekler 3 bin metrede Türkiye ikincisi oldu.

Sporcu Mehmet Aslan ise aynı kategoride üçüncü oldu.

Kılınç, 2022'nin mart ayında Bursa'da düzenlenen Türkiye U16 Salon Şampiyonası'nda birinci seçilip, Batman'da yapılan Türkiye Yürüyüş Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçmeleri yarışmasında ise üstün başarı göstererek U16 3 kilometre erkeklerde Türkiye şampiyonu olmuştu.

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