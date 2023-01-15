Diyarbakır'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda E.A. yönetimindeki 06 DY 5891 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu Salih Davut'un (40) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir firmada motosikletli kurye olarak çalışan Davut, savrularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Davut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis otomobil sürücüsü E.A'yı gözaltına aldı. Trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.





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