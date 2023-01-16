Diyarbakır'da 24 sikke ile bronz heykel ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 24 sikke ile bronz heykel ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince, Bismil ilçesinde ikamet eden kişilerin 500 bin lira karşılığında tarihi eser satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildi.
Jandarma ekiplerince ilçenin Bozkurt Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 3 kişi tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 21'i bronz, 2'si gümüş ve 1'i altın 24 sikke ile bronz heykel bulundu.
Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.