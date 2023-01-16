Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, hasta ve yaşlıları ziyaret etti

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile Şeyh Şamil Mahallesi'nde ikamet eden hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Beyoğlu, yaşlı ve hastaların her daim yanlarında olduklarını ve onları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

İmkanları dahilinde her zaman vatandaşın sorununu çözemeye gayret ettiklerini ve talepleri karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Devletimizin şefkat eli ve belediyemizin imkanları her zaman için yanınızdadır. Biz sizlere hizmetkarız. Emirlerinizi dinlemeye ve gereğini yapmaya geldik. Hasta ve yaşlı büyüklerimize moral vermek, taleplerini yerine getirmek, bizim için hayır duası alma vesiledir. Beni bir kardeşiniz, evladınız ve hizmetkarınız olarak kabul edin."





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