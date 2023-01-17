AFAD timi KBRN tehditlerine etkin müdahale için kondisyon eğitimi alıyor

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DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK/AYDİN ARİK - Diyarbakır'da görevli İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler (KBRN) keşif müdahale timi, "sıfır hata" ve "maksimum kabiliyet" eğitimi ile göreve hazırlanıyor.

Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri, sorumluluk bölgesinin yanı sıra ülke genelinde deprem başta olmak üzere farklı afetlerde görev aldı.



Teknik ve teknolojik donanımlarının yanı sıra aralıksız devam eden eğitim ve tatbikatlarla da her an göreve hazır olan AFAD ekiplerinin, "KBRN" olarak kodlanan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı aldığı eğitimler Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi.

Tehdit türüne ve derecesine uygun kıyafeti giyinen ve yaşam tüplerini donanan ekipler, hareket etmelerini zorlaştıran bu ekipman içerisinde hem "maksimum hareket" kabiliyeti kazanmak hem de yaşam tüplerini doğru ve kontrollü kullanabilmek için eğitim görüyor.

- Eğitimlerle göreve hazırlanıyorlar

Bu kapsamda kıyafetleriyle koşu bandına çıkan, kondisyon bisikletinde pedal çeviren, masa tenisi oynayan ekipler, hareket kabiliyetini artırıyor.

Ekipler, olası bir KBRN sızıntıya karşı "sıfır hata" parolasıyla duman odasına alınarak, maske ve yaşam tüpü ile teste tabi tutuluyor.

Yaklaşık bir hafta süren eğitimi başarıyla geçen kadınların da yer aldığı 35 kişilik KBRN timi, olası bir tehdit anında maksimum performans sergilemek için hazır bekliyor.

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, eğitime ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, doğal afetlerin yanı sıra olası bir KBRN tehdidine karşı da personelin teknik eğitimin yanı sıra kabiliyet ve yeterlilik testine de tabi tutulduğunu belirtti.

KBRN kıyafetlerinin ve donanımlarının normal şartlarda hareket kısıtlayıcı yapıda olduğuna işaret eden Çakmak, verilen kabiliyet geliştirme eğitimleriyle bunun da aşıldığını ifade etti.

Çakmak, "Başkanlığımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda performans testleri ve performans eğitimlerini sürdürüyoruz. Örneğin, 'Maske, KBRN tüpleri en doğru şekilde nasıl kullanılıyor?', 'Ekipmanla sahada en doğru şekilde nasıl davranılması, hareket etmesi lazım?', 'Personelin kendi güvenliğini nasıl alması gerekir?' gibi konularda eğitimlerimize devam ediyoruz." dedi.

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