Ergani Kaymakamı Karaaslan, 32 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, yapımı süren 32 derslikli ortaokul binasında inceleme yaptı.
Kaymakam Karaaslan, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Çoban eşliğinde okul inşaatında incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.
Eğitime verdikleri öneme değinen Karaaslan, devletin kaynaklarıyla eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak için tüm güçleriyle çaba gösterdiklerini belirtti.
Karaaslan, okulun 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.
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