Ergani Kaymakamı Karaaslan, 32 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulundu

AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, yapımı süren 32 derslikli ortaokul binasında inceleme yaptı.

Kaymakam Karaaslan, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Çoban eşliğinde okul inşaatında incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Eğitime verdikleri öneme değinen Karaaslan, devletin kaynaklarıyla eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak için tüm güçleriyle çaba gösterdiklerini belirtti.



Karaaslan, okulun 2023-2024 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.