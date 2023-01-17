Diyarbakır'da tatlı imalathaneleri denetlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerindeki tatlı imalathaneleri ve satış yerleri denetlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta ve Sağlık İşleri Daire Başkanlıkları ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerindeki iş yerlerinin hijyen durumunu, gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ile tatlıda kullanılan ürünleri denetleyen ekipler, ürünün fiyat tarifesini ve gramajını da kontrol etti.

Denetimlerde, son kullanım tarihi geçmiş 200 kilogram ürüne el konularak imha edildi.

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