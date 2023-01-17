Diyarbakır DİSKİ'den su sayaçlarının donma riskine karşı uyarı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, su sayaçlarının donma riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tutşi, hava sıcaklığının düşmesiyle su sayaçlarının donmasına karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Korumasız ve açıkta bulunan su sayaçları ile su borularının donma olasılığının yüksek olduğunu belirten Tutşi, şunları kaydetti:

"Sayaçlar ve açıkta kalan su boruları, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalıdır. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde düzenlenmeli. Su sayacının donması halinde ise patlayan sayaçtan akan suyu engellemek için ana vananın kapatılması gerekiyor. Olası sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimiz, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte 153 Çağrı Merkezimizden yardım alabilirler. Abonelerimiz, bizlere ulaşarak teknik anlamda destek isteyebilir."

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