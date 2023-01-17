Diyarbakır'da Türk sanat müziği konseri düzenlenecek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Türk sanat müziği konseri düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz" adıyla Türk sanat müziği konseri gerçekleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen proje doğrultusunda açılan kurslara katılanların katılımıyla oluşturulan koro, ilk konserini verecek.

Şefliğini Meltem Macit'in yapacağı, İbrahim Macit ve Bedri Ayseli'nin onur konuğu olarak yer alacağı konserde sevilen eserler seslendirilecek.

19 Ocak Perşembe saat 19.30'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek konsere vatandaşlar ücretsiz katılabilecek.

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