Dicle Elektrik'ten enerji hatlarında bakım çalışması

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DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik, Lice ilçesinde enerji hatlarında bakım çalışması yaptı.

Sık elektrik kesintisinin yaşandığı Lice'nin Kayacık Mahallesi'nde Dicle Elektrik ekiplerinin enerji hatlarında yaptığı bakım çalışmasıyla sorun sona erdi.



Dicle Elektrik Bakım Müdürü Bilal Altunç, yaptığı yazılı açıklamada, hizmet kalitesini artırmak amacıyla bölgede enerji hatlarında bakım çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Coğrafi koşulları ve iklim şartlarının en zorlu yerlerinden biri olan Lice'de elektrikle ilgili yaşanan sıkıntıları giderdiklerini aktaran Altunç, şunları kaydetti:



"Dicle Elektrik Bakım Müdürlüğü ekipleri, Kayacık Mahallesi sakinlerinin şikayeti üzerine enerji taşıyan iletim hattında arıza önleyici bakım çalışması gerçekleştirdi. 232 nüfuslu Kayacık Mahallesi arıza önleyici bakım çalışmasının ardından elektriğe kavuştu. Bu çalışmayla elektriğe ilk kez 1980'de kavuşan mahallede hem hattın eskimeye başlaması hem de kış aylarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle günlerce yaşanan elektrik kesintisi sona erdi. Son 2 yılda 176 milyon liralık bakım ve yenileme çalışması yaptık. Kayacık enerji nakil hattında 2021'de 2,9 milyon liralık bakım ve yenileme yapıldı. Bu kapsamda 24 kilometre uzunluğundaki 300 direkli dağıtım hattındaki 134 direk yenisi ile değiştirildi. Elektrik hattının ekonomik ömrünü dolduran 11,8 kilometrelik kısmı ise tamamen yenilendi."



Kayacık Mahallesi Muhtarı Mehmet Çakır da daha önce kış aylarında haftalarca mahallede elektrik kesintisi yaşandığını belirterek, artık 24 saat elektriğe kavuştuklarını aktardı.







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