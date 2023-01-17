Kayapınar Belediyesi Tenis Cup 13 Yaş Tenis Turnuvası sona erdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesince ilk defa düzenlenen Tenis Cup 13 Yaş Turnuvası final maçıyla sona erdi.

Kayapınar Belediyesi tarafından tenisin sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla ilk kez düzenlenen turnuvaya, 45'i kadın 119 sporcu katıldı.



Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan Spor yerleşkesindeki 4'ü açık, 2'si kapalı tenis kotlarında düzenlenen turnuvada final müsabakası ve ödül töreni yapıldı.

Törene katılan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

Törende konuşan Karaman, ilk kez düzenlemelerine rağmen turnuvanın yoğun ilgi gördüğünü belirtti.



Tenise olan ilginin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi de spora özendirmek, özellikle bireysel sporlarda ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilmek amacıyla ilk kez bir turnuvaya ev sahipliği yapıyoruz. Turnuvaya katılan sporcularımızın müsabaka heyecanı kadar bizler de onlarla bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Katılan her bir sporcumuzu tebrik ediyor, her birine başarılar diliyorum. Gençlerimize sporu sevdirmek amacıyla çıktığımız bu yolda bizlere destek veren ailelere ve eğitmenlere de teşekkürlerimi sunuyorum."

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