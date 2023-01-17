Diyarbakır'da sahipsiz hayvanlar için kedi ve köpek evi yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için soğuktan korunmaları için 200 kedi ve köpek yuvası kurdu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kedi ve köpekler için temin edilen barınakları, ilçedeki site, iş yeri ve kamu kurumlarının bahçelerine yerleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Müdürü Özgür Polat, sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla farkındalık projesi yürütüldüğünü belirtti.



Sokak hayvanlarının beslenme noktalarına mama kapları da bırakıldığını ifade eden Polat, şunları kaydetti:



"Belediye bünyesinde ahşap atölyesi kurulacak. Bu atölyelerde hem kedi ve köpek evleri üretilecek hem de parklara bank ve kamelya yerleştirilecek, yas evlerine ise sedir yapılacak."

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