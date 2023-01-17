GÜNCELLEME - Anne Hacire Akar'ın uğruna eylem yaptığı oğlu Mehmet yaşamını yitirdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar'ın terör örgütünden kurtardığı oğlu Mehmet Akar yaşamını yitirdi.

Merkez Sur ilçesinde dün kendisini yaktığı belirtilen Mehmet Akar, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ağabeyi Mustafa Akar, hastane morgu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin psikolojik sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı.

Akar, şunları söyledi:

"Kardeşim Mehmet'in terör örgütü nedeniyle psikolojisi bozuktu. Örgütten kurtardıktan sonra kendisini toparlayamadı. Başımız sağ olsun. Sorumlusu örgüttür. Temas kurdular demek ki bırakmadılar bize. 25 yaşında ve bir çocuğu var, eşi de hamile, bunu bize yapan herkese yapmıştır. Başkalarına yapmasınlar. Onu hayata bağlamak için çok uğraştık, neler yaptık ama kurtaramadık."

Akar'ın cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından merkez Sur ilçesinin kırsal Soğanlı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Anne Hacire Akar, oğlunun cenazesinin hastaneden çıkarılması sırasında HDP'ye tepkisini Kürtçe dile getirerek, "Evi yıkılsın, kapısına mühür vurulsun. Bende çocuk bırakmadı." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019’da oğlu Mehmet Akar'a kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan anneler 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde yeni bir oturma eylemi başlatmıştı.

Eylemiyle sembol haline gelen Hacire Akar'ın terör örgütünden kurtarıp evlendirdiği oğlu Mehmet'in 3 yıl önce bir erkek çocuğu dünyaya gelmişti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.