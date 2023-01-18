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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da "kan davalı" aileler barıştırıldı

AA

Diyarbakır’da "kan davalı" aileler barıştırıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde "kan davalı" aileler, il protokolü ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen barış töreninde, Kayabaşı ve Korukçu köylerinde yaşayan Türk, Orak, Gök aileleri ile Erkek ve Yanık aileleri arasında 9 Aralık 2021'de yaşanan silahlı kavgada, bir kişinin ölümü ve 11 kişinin yaralanması ile başlayan kan davası, il protokolü ve kanaat önderlerinin girişimi sonucu sona erdirildi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından aileler yemin ederek barıştı.

Törende konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, çok hayırlı bir nedenden dolayı bir araya geldiklerini belirtti.

Dünyada en güzel sulhun huzur içerisinde yaşamak olduğunu ifade eden Su, şöyle konuştu:

"Bizler insan olarak hatalar yapabiliriz, önemli olan hatalarımızdan ve yanlışlarımızdan dönebilmektir, affedici olmalıyız, kardeş olmalıyız. Rabbimiz bize takvada ve iyilikte yarışmayı emrediyor, kötülükte yardımlaşmayı yasaklamıştır. Bundan dolayı bizler iyilik ve takva için burada bir araya geldik. Kan davalı aileler barıştıkları için bu güzel günde bir araya gelerek bu hayra ortak olduk."

- "Kan davasını sürdürmeyerek barış yolunu seçtiler"

Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince, aynı köyde yaşayan ve aynı zamanda akraba olan aileler arasında üzücü bir hadise yaşandığını aktararak, şunları söyledi:

"Bu bölgenin hoşgörüsüne, muhabbetine, tarihine uygun davranarak bu ailelerimiz çok büyük bir onurluluk gösterdiler, kan davasını sürdürmeyerek barış yolunu seçtiler. İnsanlığa yakışan çok kıymetli bir haslet gösterdiler. Bir yıl önce yaşanan üzücü hadiseyi geride bırakarak bugün burada barıştılar."

Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural da şiddetin, çatışmanın ve kavganın olmamasının en büyük arzuları olduğunu belirterek, "Sevginin olduğu yerde kesinlikle kötülük olmaz ama maalesef bizler bazen öfkemize yenik düşerek bu tür istemediğimiz olaylara sebebiyet verebiliyoruz. Bu gibi durumlarda bizim barış heyeti hemen devreye girerek, taraflarla sürekli görüşmeler yaparak olayın daha da büyümemesi için tarafları ikna etmeye gayret gösteriyor. Böylelikle olaylar daha da büyümeden barışla sonuçlandı, bunu da Allah rızası için yapıyoruz ." dedi.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, il ve ilçe protokolü, kanaat önderleri ve aileler katıldı.

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