Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'nden "çorba" ikramı

DİYARBAKIR (AA) - Merkez Kayapınar Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara sabah saatlerinde çorba ikramında bulunuyor.
Haftanın 6 günü farklı noktalarda "Güne sıcak bir başlangıç için çorba için" sloganıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında sabah saatlerinde işe, okula ve hastaneye giden vatandaşlara çorba ikram ediliyor. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde çorba ikramının kış mevsimi boyunca devam edeceği bildirildi.
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman yaptığı açıklamada, ücretsiz çorba dağıtımındaki amaçlarının belediyenin imkan ve kaynaklarını tüm Kayapınar halkı ile paylaşmak olduğunu belirtti.