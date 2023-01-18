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Diyarbakır annelerinden, Hacire Akar'ın yaşamını yitiren oğlu Mehmet'e ilişkin açıklama

AA

Diyarbakır annelerinden, Hacire Akar'ın yaşamını yitiren oğlu Mehmet'e ilişkin açıklama

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, eylemi başlatan anne Hacire Akar'ın terör örgütünden kurtardığı oğlu Mehmet Akar'ın yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1234'üncü gününde devam ediyor.

- "Bu çocuğun kendini yaktığına inanmıyoruz"

Aileler, merkez Sur ilçesinde önceki gün kendisini yaktığı belirtilen Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Anneler adına açıklama yapan Ayşegül Biçer, Mehmet Akar'ın hayatını kaybetmesiyle Hacire Akar'ın yüreğine ateş düştüğünü söyledi.

Kürtlerin yıllardır HDP ve terör örgütü PKK'nın zulmüne uğradığını belirten Biçer, Mehmet Akar'ın ölümünün sebebinin de HDP ile terör örgütü PKK olduğunu dile getirdi.

Oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü ve 28 Temmuz 2021'de evladına kavuştuğunu anlatan Biçer, şöyle konuştu:

"Bizim çocuklarımızın psikolojisini bozup onları bugünlere getiren HDP ve PKK'dır. Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak 4 yıla yakın mücadele veriyorsak bu sebeplerden dolayıdır. Çocuklarımızı dağdan indirdiğimizde onların psikolojisi zaten altüsttür. HDP ve PKK bunu fırsat bilerek çocuklarımızın kanına giriyor. (Mehmet Akar) Bu çocuğun kendini yaktığına inanmıyoruz, itibar etmiyoruz. Çünkü bu çocuğun psikolojisi bozuktu, bunu da HDP ve PKK yapmıştır."

Oğluna kavuştuğundan dolayı mutlu olduğunu ancak evladının tam anlamıyla psikolojik olarak düzelmediğini sözlerine ekleyen Biçer, "Benim çocuğum geldiğinde psikolojisi bozuktu. Şu an dahi psikolojisi tam manada iyi değil. Bu çocukları toparlamak çok zor çünkü orada baskı, işkence ve zulme uğruyorlar. Kız çocukları defalarca tecavüze uğruyor. Buna 'Dur' demek için biz anne ve babalar olarak buradaydık, burada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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