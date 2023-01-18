Diyarbakır'da açılacak çağrı merkezinde 1020 genç istihdam edilecek

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte açılacak yeni çağrı merkezine ilişkin "Bir Fransız firmasının yatırımıyla 1020 gencimizin çalışacağı çağrı merkezini Metal Sanayicileri Sitesi'nde hayata geçireceğiz." dedi.

Kaya, bir otelde gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, kentin geçen yıl gerçekleşen ihracat rakamlarının tam istedikleri gibi olmasa da yüzde 27'lik artışla iyi sayılabilecek düzeyde gerçekleştiğini söyledi.

Kaya, kentin sanayi altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarını hızlandıracaklarını aktardı.

"Bizim en önemli hedefimiz özellikle organize sanayi bölgesindeki istihdam sayısını kent nüfusunun yüzde 5'ine bir an önce getirmek, temel hedefimiz yüzde 10'dur. Bu oran yüzde 10'a getirilirse kalıcı istihdamla ilgili kent çok önemli bir süreci atlatmış olur." diyen Kaya, bu rakamları yakaladıkları takdirde Türkiye'nin farklı bölgelerine yapılan mevsimlik göçün de önüne geçilebileceğini ifade etti.

Bu yıl, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilavesini bitirip 80'e yakın firmaya yer tahsis edeceklerini, Karacadağ OSB'nin altyapı ihalesi sonrası arsa dağıtımının yapılacağını belirten Kaya, aynı şekilde bu yıl işlemleri tamamlanan ve ÇED raporu için çalışmaların sürdüğü Silvan OSB'de arsa dağıtımına başlayacakları bilgisini paylaştı.

Kentte odalarının da katkılarıyla 4 çağrı merkezinin açıldığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Şimdi beşincisini de önümüzdeki ay içerisinde açacağız, Bir Fransız firmasının yatırımıyla 1020 gencimizin çalışacağı çağrı merkezini Metal Sanayicileri Sitesi'nde hayata geçireceğiz."



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