Diyarbekirspor'un yeni başkanı Serkan Genç oldu

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DİYARBAKIR (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Diyarbekirspor'da kulüp başkanı Serkan Genç oldu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Genç, Diyarbekirspor'un başkanlık görevine, İkram İlhanlı ise asbaşkanlık görevine getirildi.

Açıklamada, kulüp yöneticilerine yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

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