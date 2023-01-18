Diyarbakır'da kavşaklarda peyzaj çalışmaları sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni imar alanlarının daha estetik ve yeşil görünüme kavuşması amacıyla peyzaj düzenleme çalışmaları yürütüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesindeki yeni imar alanlarından Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Diclekent ve Mezopotamya bulvarında bulunan refüj ve kavşaklarda peyzaj çalışmalarına devam ediyor.
Kent trafiği açsından önemli bir konuma sahip olan kavşaklardaki çalışmalarda ekipler, sulama tesisatı, aydınlatma, toprak takviyesi ve tesviye gibi altyapı işlemlerini tamamladı.
Altyapı çalışmalarının ardından 4 kavşağa farklı renk ve türlerde 123 bin kışlık mevsimlik çiçek diken ekipler, alanlara çim serdi ve 4 bin çalıyı toprakla buluşturdu.