Diyarbakır Valisi Su, Bismil'deki yatırımları inceledi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ali İhsan Su, Bismil ilçesinde devam eden yatırımları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere ilçeye gelen Su, muhtarların katılımıyla Bismil İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen ilçe değerlendirme toplantısına katıldı.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Su, muhtarlığın önemine dikkati çekerek. mahallelerde vatandaşların yaşadığı sorunları en iyi bilen kişilerin muhtarlar olduğunu belirtti.

Muhtarlardan mahallelerde yapılan kamu hizmetlerine sahip çıkmasını isteyen Su, şunları kaydetti:

"Siz söyleyeceksiniz, biz yapacağız. İlimizde şu anda huzur, güven, istikrar var. Biz bunu sağlamak için 7/24 çalışıyoruz. Bunun devamı sizin elinizde, o yüzden huzuru bozacaklara fırsat vermeyelim. Bu yıl kenti ziyaret eden turist sayısı bir milyonu geçti. Turistler, huzur ortamından dolayı geliyor."

Vali Su, daha sonra ilçede devam eden yatırımları denetledi, esnafı ziyaret etti ve sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Vali Su'ya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Kaymakam Enver Hakan Zengince, daire başkanları, kamu ve kurum müdürleri eşlik etti.

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