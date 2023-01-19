Ergani'de "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında konser düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında konser düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığının projesi doğrultusunda Ergani Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen konserde, Özgür Umut Üçer'in şefliğini yaptığı Türk sanat müziği korosu birbirinden güzel eserler seslendirdi.



Ergani Fen Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere, Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan ve eşi Tülin Karaaslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Koronun ve solistlerin seslendirdiği eserler ilgi ve beğeniyle dinlendi.







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