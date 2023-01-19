Yenişehir ilçesinde "Aile Okulu Projesi" kapsamında muhtarlara eğitim verildi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Aile Okulu Projesi kapsamında muhtarlara eğitim verildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Aile Okulu Projesi doğrultusunda Yenişehir'e bağlı köy ve mahallelerde görevli muhtarlara belediyenin toplantı salonunda bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Üçköylüoğlu, ailenin ve eğitim önemine işaret ederek, bu bilgilendirmeye katılan muhtarlara teşekkür etti.

Eğitimci Ali Tevşin de güçlü bir aile yapısının çocuklar üzerindeki etkilerine değindi.



Eğitime, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuray Hurata da katıldı.







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