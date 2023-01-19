Diyarbakır'da 2 bin çocuğa bot yardımı yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesince kırsal mahallelerde 2 bin öğrenciye bot yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen ay 300 yetim ve öksüz çocuğa mont ve kırsal mahallelerdeki öğrencilere bot hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, ihtiyaç sahiplerine desteklerin devam edeceğini belirtti.

Bot ve montların okullarda öğrencilere dağıtıldığını dile getiren Kahraman, şunları aktardı:

"Kırsal mahallelerde ve mezrada vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle bir araya geldik. Çocuklarımız için hediyeler hazırladık ve teslim ettik. En uzak köylerde dahi okuyan çocuklarımızın yanında olduğunu göstermek istedik. Hediyelerini alan çocukların gözlerine yansıyan mutluluk bizler için çok değerlidir. Onların kaymakam, öğretmen, belediye başkanları ve mühendis olması için elimizden gelen desteği sürdüreceğiz."

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