Diyarbakır DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'den içme suyuna ilişkin açıklama

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, ilde içme suyunda sorun olmadığını belirtti.

Tutşi, yaptığı açıklamada, planlı çalışmayla, yağışsız geçen mevsim şartlarından dolayı kentte içme suyu sorunu bulunmadığını belirtti.



Suyun Dicle Barajı'ndan 32 kilometrelik iletim hattıyla alındığı, yılda kent merkezine 92 milyon metreküp su aktarıldığını ifade eden Tutşi, şunları kaydetti:



"Dicle Barajından aynı zamanda Ergani ve Eğil ilçemizin içme suyunu da karşılıyoruz. Yıl içerisinde toplam 110 milyon metreküp civarında Dicle Barajından su alıyoruz. Suyla ilgili sıkıntımız olmayacak. Suyumuzun yeterli olması, hoyratça kullanmamızı gerektirmiyor. Suyumuzu tasarruflu bir şekilde kullanmamız, suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Arıtılan su, geleceğimiz olan çocuklarımızın mirası. Bu anlamda hassas olmamız gerekiyor. Merkez ve ilçelerimizde de bu çalışmamız sürüyor. Önceki yıllara baktığımızda bu oranı yüzde 46, 48'lerden alıp buralara getirdik. Abone olmayan kaçak su kullananlarla ilgili mücadelemizi sürdürüyoruz. 13 ilçemizde kayıp kaçak oranı maalesef biraz daha yüksek. Onunla da sahada çalışmalarımız sürüyor."

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