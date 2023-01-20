Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Siirt'te öğrenciler karnelerini aldı

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DİYARBAKIR (AA) - Mardin, Bingöl, Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'te öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Diyarbakır genelindeki 1775 resmi ve özel okulda 478 bin 315 öğrenci karnelerini aldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki 32 derslikli Raif Türk İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik ile sınıfları gezerek öğrencilerin karne ve hediyelerini verdi.

Su, eğitim ve öğretimin bir bütün olduğunu anlatarak, tatilde çocuklara kitap okuyarak ve farklı aktiviteler yaparak zamanlarını geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

- Bingöl

Bingöl genelinde de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 60 bin 276 öğrenci karne aldı.

Merkeze bağlı Çukurca Yeni Yerleşim İlkokulunda öğrenciler, karne sevinci yaşadı.

Öğretmenlerin öğrencilere tatili nasıl değerlendirmeleri gerektiğini anlattıktan sonra okul bahçesinde İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler yarıyıl tatiline ayrıldı.

- Mardin

Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde Abdulkadir Tutaşı İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törende, Vali Mahmut Demirtaş, Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere yarıyıl tatilini dinlenerek ve bol bol kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Demirtaş, iyi bir tatil dönemi geçirmelerini temenni etti.



Kentte anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 246 bin 174 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

- Şırnak

Şırnak'ta Orgeneral Edip Başer İlkokulunda yapılan karne dağıtım törenine katılan Vali Osman Bilgin, öğrencilere karnelerini verdi.

Bilgin, kentte 709 okulda 210 bin öğrenciye karne dağıtıldığını söyledi.

Kentte öğretimin geliştirilmesi ve kalitenin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bilgin, öğretmen sayısında herhangi bir sorunlarının olmadığını belirtti.

Görev yapan öğretmenlerin yüzde 85'inin kadrolu olduğunu aktaran Bilgin, öğretmenlerin azim ve istekle görevlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik de yer aldı.

- Siirt

Siirt'te Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, sınıfları gezerek öğretmenlere teşekkür etti.

Çocuklarla da sohbet eden Hacıbektaşoğlu, öğrencilere karne hediyesi olarak kitap ve çikolata verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, il genelinde 522 okulda eğitim gören 89 bin öğrencinin karnelerini aldığını söyledi.









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