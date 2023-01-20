Yenişehir'de karne töreni düzenlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, karne törenine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beşikci, Şehit Başkomiser Yılmaz Allahverdi ve Cumhuriyet İlkokullarında karne törenine katıldı, öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, emeği geçen tüm öğretmenleri kutladı.

Öğrencilere tatili iyi değerlendirmelerini isteyen Beşikci, eğitime desteklerin devam edeceğini aktardı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Üçköylüoğlu da katıldı.

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