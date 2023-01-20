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Diyarbakır'da bir askeri şehit eden, bir çocuğu da öldüren teröristler yakalandı

AA

Diyarbakır'da bir askeri şehit eden, bir çocuğu da öldüren teröristler yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bismil ilçesinde bir askerin şehit edildiği ve 8 yaşındaki kız çocuğunun öldürüldüğü saldırıları gerçekleştiren teröristlerin de aralarında bulunduğu 12 zanlıyı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 2'sinin, 6 Nisan 2016'da Bismil'de görev yapan jandarma uzman çavuşu istirahatli gününde ekmek almaya çıktığı esnada şehit eden teröristler olduğu tespit edildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler arasındaki bir kadının da 27 Eylül 2015'te aynı ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde 8 yaşındaki kız çocuğu E.Ş'nin evine atılan roket sonucu hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlendi.

Diğer 9 zanlı da Bismil'de 2014 ve 2017 yılları arasında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri, örgüt adına zorla para topladıkları ve masum vatandaşları kaçırdıkları suçlamalarıyla gözaltına alındı.

TEM şubesi ekiplerinin şüphelilerin ikametlerinde yaptığı aramalarda Glock marka tabanca, 14 fişek, hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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