Diyarbakır Valisi Su, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi burçları inceledi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince restorasyonu tamamlanan burçlarda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı'nda yer alan Dağkapı'nın 1 ve 2 nolu burçlarında çalışmaları bitirdi.

Çalışmaların tamamlandığı burçlarda incelemelerde bulunan Su, kentte huzur ve güven ortamıyla beraber turizm sektöründe çok ciddi gelişmeler yaşadıklarını ve 2022 yılında konaklamalı 1 milyon 70 bin turist ağırladıklarını söyledi.

2021 yılına göre yüzde 26 artış gerçekleştirdiklerini belirten Su, 2023 yılında 1,5 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Vali Su, şöyle konuştu:

"Huzur ve güven ortamının devamı ve özellikle tarihi eserlerimizin restorasyonu doğal güzelliklerin bakım ve onarımı gibi birçok konuyu da ele alarak ilimizi görmeye gelenler için uygun ortamlar sağlayalım. Bu amaçla Sur içinde ve dışında yaptığımız onarım ve restorasyon faaliyetleri var. Tarihi eserleri onarıyoruz, vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz."

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlardaki 98 burcun 37'sinde restorasyon çalışması başlattıklarını anımsatan Su, 1, 2 ve 5 nolu burçlarla birlikte 20 burçta restorasyonun tamamlandığını kaydetti.

17 burçta devam eden restorasyon çalışmalarını temmuz ayına kadar bitirmeyi planladıklarını aktaran Su, 1 ve 2 nolu burcun içinde yer alan Mervani Mescidi'ni de restorasyon kapsamında onardıklarını ve bugün itibarıyla hizmete açtıklarını anlattı.

Su, 37 burcun onarımı için 125 milyon liralık bir kaynak kullandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Burçların içinde bulunan boş mekanlara da bir fonksiyon kazandırmak için çalışmalar sürdürüyoruz. Burçların her birine bir fonksiyon kazandırarak vatandaşımızın kullanımına sunmuş olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Valiliğimiz, Belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor."

Vali Su'ya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Sur Kaymakamı Asım Solak da eşlik etti.





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