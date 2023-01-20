Diyarbakır Valisi Su, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi burçları inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Valisi Su, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi burçları inceledi

AA

Diyarbakır Valisi Su, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi burçları inceledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediyesince restorasyonu tamamlanan burçlarda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, kentin merkezi konumundaki Dağkapı Meydanı'nda yer alan Dağkapı'nın 1 ve 2 nolu burçlarında çalışmaları bitirdi.

Çalışmaların tamamlandığı burçlarda incelemelerde bulunan Su, kentte huzur ve güven ortamıyla beraber turizm sektöründe çok ciddi gelişmeler yaşadıklarını ve 2022 yılında konaklamalı 1 milyon 70 bin turist ağırladıklarını söyledi.

2021 yılına göre yüzde 26 artış gerçekleştirdiklerini belirten Su, 2023 yılında 1,5 milyon turisti ağırlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Vali Su, şöyle konuştu:

"Huzur ve güven ortamının devamı ve özellikle tarihi eserlerimizin restorasyonu doğal güzelliklerin bakım ve onarımı gibi birçok konuyu da ele alarak ilimizi görmeye gelenler için uygun ortamlar sağlayalım. Bu amaçla Sur içinde ve dışında yaptığımız onarım ve restorasyon faaliyetleri var. Tarihi eserleri onarıyoruz, vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz."

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlardaki 98 burcun 37'sinde restorasyon çalışması başlattıklarını anımsatan Su, 1, 2 ve 5 nolu burçlarla birlikte 20 burçta restorasyonun tamamlandığını kaydetti.

17 burçta devam eden restorasyon çalışmalarını temmuz ayına kadar bitirmeyi planladıklarını aktaran Su, 1 ve 2 nolu burcun içinde yer alan Mervani Mescidi'ni de restorasyon kapsamında onardıklarını ve bugün itibarıyla hizmete açtıklarını anlattı.

Su, 37 burcun onarımı için 125 milyon liralık bir kaynak kullandıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Burçların içinde bulunan boş mekanlara da bir fonksiyon kazandırmak için çalışmalar sürdürüyoruz. Burçların her birine bir fonksiyon kazandırarak vatandaşımızın kullanımına sunmuş olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Valiliğimiz, Belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor."

Vali Su'ya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Sur Kaymakamı Asım Solak da eşlik etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da bir askeri şehit eden, bir çocuğu da öldüren teröristler yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir askeri şehit eden, bir çocuğu da ...
(Görüntülü)DİYARBAKIR?DA 478 BİN 315 ÖĞRENCİ KARNESİNİ ALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR?DA 478 BİN 315 ÖĞRENCİ ...
Yenişehir'de karne töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Yenişehir'de karne töreni düzenlendi
Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Siirt'te öğrenciler karnelerini aldı
YEREL HABERLER Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Şırnak ve Siirt'te ...
PKK'lı teröristin AK Parti'li Ensarioğlu'na suikast hazırlığı tanık ifadesinde
YEREL HABERLER PKK'lı teröristin AK Parti'li Ensarioğlu'na suikast ...
Anne ve babasının antrenörlüğünde Dünya Alpagut Şampiyonası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Anne ve babasının antrenörlüğünde Dünya Alpagut ...
Mardinli baba kızının böbreğiyle hayata tutundu
YEREL HABERLER Mardinli baba kızının böbreğiyle hayata tutundu
(Görüntülü) DİYARBAKIR?DA TEKMELİ, YUMRUKLU, BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR?DA TEKMELİ, YUMRUKLU, BIÇAKLI ...
Diyarbakır´da tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavga: 2 ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR?DA SOPALI- BIÇAKLI KAVGA 4 YARALI, 4 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR?DA SOPALI- BIÇAKLI KAVGA 4 ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DA TARİHİ SURLARDA 2 BURCUN RESTORASYONU TAMAMLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DA TARİHİ SURLARDA 2 ...
Diyarbakır´da sopalı- bıçaklı kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da sopalı- bıçaklı kavga: 4 yaralı, 4 ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR&#039;DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE SAYISI 353 OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDE AİLE ...
Diyarbakır DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'den içme suyuna ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Diyarbakır DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi'den içme ...
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 353 oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aile sayısı 353 oldu
Diyarbakır'da 2 bin çocuğa bot yardımı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2 bin çocuğa bot yardımı yapıldı
Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu ...
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine iki aile daha ...
Diyarbakır'da tarihi 2 burcun restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tarihi 2 burcun restorasyonu tamamlandı
(Görüntülü)DİYARBAKIR&#039;DA LOKANTA BACASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DİYARBAKIR'DA LOKANTA BACASINDA ÇIKAN ...
Yenişehir ilçesinde "Aile Okulu Projesi" kapsamında muhtarlara eğitim verildi
YEREL HABERLER Yenişehir ilçesinde "Aile Okulu Projesi" kapsamında ...
Ergani'de "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında konser düzenlendi
YEREL HABERLER Ergani'de "Şarkılar Bizi Söyler, Biz de Şarkı ...
Diyarbakır Valisi Su, Bismil'deki yatırımları inceledi
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Su, Bismil'deki yatırımları ...
Diyarbakır'da 202 kapalı toplu taşıma durağı yapılacak
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 202 kapalı toplu taşıma durağı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.